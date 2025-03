POL-DA: Darmstadt: Geldbeutel und Handy gestohlen/ Kriminalpolizei ermittelt nach Taschendiebstahl

Grasellenbach (ots) - Auf Arbeitsmaschinen, wie eine Rüttelplatte und eine Apshaltsäge, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (01.03.) und Montagmorgen (03.03.) auf einer Baustelle in der Nibelungenstraße in Wahlen abgesehen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Diebe mit der Beute, für deren Abtransport wohl ein Fahrzeug genutzt wurde, in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich ...

mehr