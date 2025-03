Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Baustelle im Visier Krimineller

Grasellenbach (ots)

Auf Arbeitsmaschinen, wie eine Rüttelplatte und eine Apshaltsäge, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (01.03.) und Montagmorgen (03.03.) auf einer Baustelle in der Nibelungenstraße in Wahlen abgesehen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Diebe mit der Beute, für deren Abtransport wohl ein Fahrzeug genutzt wurde, in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 20.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell