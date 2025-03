POL-DA: Schaafheim-Mosbach: 52-Jähriger Tatverdächtiger mit 2,07 Promille verursacht Unfall und wird durch Willkommensschild und Mauer gestoppt

Kelsterbach (ots) - In Kelsterbach kam es am Samstagabend (01.03.) in der Hundert-Morgen-Straße zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften und der Polizei. Wegen eines medizinischen Notfalls alarmierten Anwohner die Rettungsleitstelle. Die Besatzung des Rettungswagens fand eine leblose Person vor und begann ...

mehr