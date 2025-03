Mörfelden-Walldorf (ots) - In Mörfelden-Walldorf kam es am vergangenen Wochenende (28.02. bis 02.03.) gleich zu zwei Wohnungseinbrüchen. In der Nahestraße hebelten bislang unbekannte Täter an einem unbewohnten Einfamilienhaus eine Tür auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. In der Henri-Arnaud-Straße zerstörten drei unbekannte Täter eine Wintergartentür. Es wurde Bargeld entwendet. ...

