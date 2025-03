Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 55-Jähriger tritt Polizist bei Einsatz ins Gesicht

Groß-Gerau (ots)

Am Sonntagmorgen (02.03.) kam es gegen 2:10 Uhr in Groß-Gerau zu einem Polizeieinsatz, weil ein betrunkener 55 Jahre alter Bewohner einer Arbeiterunterkunft Streitigkeiten verursachte. In diesem Zuge kam es auch zu mehreren Sachbeschädigungen.

Ein durch die hinzugezogenen Beamten gemessener Atemalkoholwert ergab 2,02 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen entstand außerdem der Verdacht, dass der Tatverdächtige sich illegal in Deutschland aufhalten könnte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung an. Während des Transports zur Dienststelle trat der Mann einem Polizisten anschließend ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Die Nacht verbrachte der Alkoholisierte schließlich zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle und hat sich nun gleich mehrerer Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und illegalen Aufenthalts zu verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell