Darmstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Dieb erbeutete am Samstag (1.3.) in der Heinheimer Straße zwischen 14 und 18.30 Uhr eine Bohrmaschine aus einem geparkten Auto. Nach ersten Ermittlungen verschaffte er sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Autos und entwendete das darin befindliche Gerät im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchte er in ...

mehr