Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Apotheke in Dahlem

Dahlem (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.02.2025 gegen 01:30 Uhr wurde in eine Apotheke in Dahlem eingebrochen.

Die Täter verschafften sich Zutritt zur Apotheke und entwendeten Bargeld und verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente.

Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251-799-0.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

