POL-EU: Vasen von Friedhof entwendet

Euskirchen-Niederkastenholz (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (23. Januar), 9 Uhr, bis Donnerstag (30. Januar), 9 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Niederkastenholzer Straße in Euskirchen-Niederkastenholz zwei Türen in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Ergänzend wurde in einem Raum ein Glastisch von Unbekannten beschädigt. Das Mehrfamilienhaus wird derzeit nicht bewohnt. Der Sachschaden beläuft sich ...

