Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Türen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Euskirchen-Niederkastenholz (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23. Januar), 9 Uhr, bis Donnerstag (30. Januar), 9 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Niederkastenholzer Straße in Euskirchen-Niederkastenholz zwei Türen in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Ergänzend wurde in einem Raum ein Glastisch von Unbekannten beschädigt. Das Mehrfamilienhaus wird derzeit nicht bewohnt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell