POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollendes Auto verursacht Sachschaden (14.04.2024)

Am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, ist es in der Neuen-Wolterdinger-Straße in Donaueschingen zu einem hohen Sachschaden durch ein rollendes Auto gekommen. Das an einer Steigung abgestellte Auto einer 20-Jährigen machte sich selbstständig und rollte die Straße hinab. Dabei streifte es eine Grundstücksmauer wodurch es sich überschlug und ein weiteres Auto beschädigte. Anschließend blieb das Auto auf dem Fahrzeugdach liegen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

