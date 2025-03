Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mörfelden-Walldorf (ots)

In Mörfelden-Walldorf kam es am vergangenen Wochenende (28.02. bis 02.03.) gleich zu zwei Wohnungseinbrüchen. In der Nahestraße hebelten bislang unbekannte Täter an einem unbewohnten Einfamilienhaus eine Tür auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. In der Henri-Arnaud-Straße zerstörten drei unbekannte Täter eine Wintergartentür. Es wurde Bargeld entwendet. Während hier zwei der Täter dunkle Hosen, helle Oberbekleidung und helle Schuhe trugen, konnte der dritte Täter als komplett dunkel gekleidet beschrieben werden.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim, zuständiges Kommissariat 21/22, unter der Telefonnummer 06142/696-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell