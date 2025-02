Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Verletzten Radfahrer liegen lassen

Ein Fußgänger hat am Mittwoch nach einem Unfall in Giengen die Flucht ergriffen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr in der Spitalstraße. Ein 33-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf Höhe der Wasserschapfstraße auf den Gehweg gewechselt, um die Brücke zu einem parallel zur Brenz verlaufenden Radweg weiterzufahren. Auf der Brücke soll ihm ein Fußgänger entgegen gekommen sein. Der hatte sich wohl über den Radler aufgeregt und ein aggressives Verhalten gezeigt. In der weiteren Folge wechselte der 33-Jährige zurück auf die Straße und der unbekannte Fußgänger soll ihn dabei verfolgt haben. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Radler auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Unbeachtet davon ging der Fußgänger weiter, ohne Hilfe zu leisten oder einen Notruf abzusetzen. Das gelang dem Verletzten, der zunächst regungslos dagelegen hatte. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in eine Klinik. Die Polizei Giengen ermittelt jetzt und sucht den Unbekannten. Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und ca. 170 bis 180 cm groß sein. Der Fußgänger mit kräftiger Statur, rundem und faltigem Gesicht sprach akzentfreies Deutsch. Er war mit einer gelben Winterjacke, dunkler Jeans, Winterschuhe und einer dunklen Wintermütze bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, den Fußgänger kennt oder Hinweise auf ihn geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07322/9653-0 zu melden.

Wird jemand verletzt, so verfolgt die Polizei nicht nur die Verursacher sondern hilft den Verletzten mit ihren Ermittlungen auch, deren Schaden ersetzt zu bekommen. Hier können auch Zeugen helfen. Mit ihrer "Aktion Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, richtig zu handeln: www.aktion-tu-was.de.

