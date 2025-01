Moers (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, entwendete ein 25-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt an der Römerstraße Waren. Der Ladendetektiv sprach den Mann daraufhin an, führte ihn in sein Büro und verständigte die Polizei. Der 25-Jährige verhielt sich zunächst unkooperativ und verbal aggressiv und versuchte im weiteren Verlauf das Büro zu verlassen. Hinzugezogene Polizeibeamte hielten den Mann ...

mehr