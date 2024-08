POL-LWL: Vollsperrung A 24 nach Unfall

Banzkow (ots) - Bei einem Brand am Sonntagmorgen in einem Legehennenbetrieb in Banzkow ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Nach bisherigen Informationen ist gegen 06:30 Uhr ein Teil eines Förderbandes in Brand geraten, wodurch eine leichte Rauchentwicklung entstand. Einer Betriebsmitarbeiterin gelang es, noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Zum Zeitpunkt des Feuers ...

