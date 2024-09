Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Polizei reagiert auf Bürgerbeschweren 2 Fahrverbote in einer Nacht!

Stadthagen (ots)

cho / In den letzten Wochen und Monaten kam es zu mehreren Beschwerden von Bürgern über nächtliche Rasereien im Stadtgebiet. Im Rahmen der personellen Möglichkeiten geht ihre Polizei Stadthagen diesen Hinweisen gerne nach. So nahmen sich Polizeibeamt*Innen des Kommissariats Stadthagen in der Nacht von Freitag auf Samstag dieser Thematik an. Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen auf der Breslauer Str. und St. Annen in Stadthagen wurde über mehrere Stunden kontrolliert. Erwartungsgemäß befand sich wenig Verkehr auf den Straßen. Die meisten Verkehrsteilnehmer verhielten sich auch vorbildlich. Doch wenige verstießen erheblich gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Zwei Verkehrsteilnehmer müssen ihren Führerschein für einen Monat abgeben. Zudem kommen ein Bußgeld von 260 Euro und zwei Punkte in Flensburg hinzu. Der Spitzenreiter lag bei 89 km/h und damit deutlich über dem Erlaubten. Insgesamt wurden zwölf Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt.

