POL-NI: Ermittlungserfolg von Polizei und Staatsanwaltschaft

Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am Donnerstag den 29.08.2024 zwischen 8 und 9:30 Uhr auf dem Parkplatz der BBS und des Medienzentrums an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte einen braunen Audi A6 mit einem spitzen Gegenstand und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Geschädigt ist ein ...

