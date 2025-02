Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Vorfahrt missachtet

Vier Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch bei Uttenweiler.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr fuhr der 74-Jährige mit seinem Dacia in der Hauptstraße. Der Senior kam aus Richtung Ruppertshofen und wollte nach links in die Uttenweiler Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 41-Jährigen. Der kam aus Ahlen und war mit seinem VW in Richtung Uttenweiler unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrenden, sowie die beiden Insassen im Dacia und VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verunfallten in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Uttenweiler und Ahlen waren mit 14 Einsatzkräften vor Ort.

++++0236799(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell