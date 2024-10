Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Halteverbot

Arnstadt (ots)

Regelmäßig werden geplante Fahrten von Schwerlasttransportern polizeilich begleitet. So auch gestern gegen 22.00 Uhr durch die Ernst-Minner-Straße. Im weiteren Verlauf befuhr der Fahrer des Schwerlasttransportes die Straße "Am Lützer Feld". Derzeit herrscht hier am Fahrbahnrand absolutes Haltverbot in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr. Trotz allem wurde hier ein Pkw abgestellt, sodass der Schwerlasttransport die vorgegebene Route nicht weiter befahren konnte. Polizeiliche Maßnahmen wurden eingeleitet. In deren Folge wurde der Pkw durch einen Abschleppdienst umgesetzt. Hierbei entstand nicht nur eine erhebliche Verzögerung des Transportes, sondern offenbar auch sehr hohe Kosten. (jd)

