LPI-GTH: Kleinbrand

LPI Gotha (ots) - Mehrere Fälle von versuchtem Trickbetrug wurden der Polizei Ilmenau sowie der Polizei Gotha gestern gemeldet. Zwei Frauen (71 und 72 Jahre) erhielten einen sogenannten Schockanruf. Unter einer Legende rief ein Unbekannter bei den Seniorinnen an und gab an, dass Angehörige einen Verkehrsunfall verursacht hätten und die Zahlung einer Kaution notwendig wäre. In einem weiteren Fall erschien einer 64-Jährigen bei einer Internetrecherche eine Fehlermeldung. ...

mehr