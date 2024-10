Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug

LPI Gotha (ots)

Mehrere Fälle von versuchtem Trickbetrug wurden der Polizei Ilmenau sowie der Polizei Gotha gestern gemeldet. Zwei Frauen (71 und 72 Jahre) erhielten einen sogenannten Schockanruf. Unter einer Legende rief ein Unbekannter bei den Seniorinnen an und gab an, dass Angehörige einen Verkehrsunfall verursacht hätten und die Zahlung einer Kaution notwendig wäre. In einem weiteren Fall erschien einer 64-Jährigen bei einer Internetrecherche eine Fehlermeldung. Die Frau rief bei der dort angegebenen vermeintlichen Hotline an. Im weiteren Verlauf verlangte der angebliche Microsoft Mitarbeiter persönliche Daten und den Kauf von Guthabenkarten. Die 64-Jährige erkannte das betrügerische Vorhaben und beendete das Gespräch. In allen Fällen trat somit kein Vermögensschaden ein. Die Polizei empfiehlt mit Angehörigen über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

