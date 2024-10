Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kindleber Straße. Die Fahrerin eines Opel musste verkehrsbedingt anhalten, was eine 21-jährige Fahrerin eines Nissan offenbar zu spät bemerkte und fortfolgend auf den Opel auffuhr. Dadurch entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

