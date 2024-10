LPI-GTH: Verkehr umgeleitet

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Ein 71-jähriger Skoda-Fahrer befuhr heute Vormittag die Straße Falkenau und wollte an einer Einmündung nach links in die L 2108 einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 71-Jährigen mit seinem Citroen. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die Fahrer verletzt wurden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Die beiden 71-Jährigen ...

