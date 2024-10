Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb gestellt

Gotha (ots)

Beamte der Gothaer Polizei stellten am frühen Nachmittag des gestrigen Tages einen Ladendieb in der Erfurter Straße. Der 37-jährige Mann entwendete zuvor in einem Bekleidungsgeschäft sowie in einer Drogerie Waren im Gesamtwert von knapp 100 Euro und flüchtete zu Fuß. Ein im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet, das Diebesgut an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. (jd)

