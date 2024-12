Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Autos stoßen zusammen

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr hat sich auf der Hauptstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 43 Jahre alter BMW-Lenker fuhr von einem Parkplatz am Straßenrand an, um in der Folge auf der Straße zu wenden und in Richtung Friedrichshafen zu fahren. Dabei übersah er offenbar den aus Ravensburg nahenden Audi, der durch den wuchtigen Aufprall auf einen stehenden Mercedes geschoben wurde. Der 28-Jährige im Audi wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Während am Mercedes eher geringer Sachschaden entstand, wird dieser an BMW und Audi auf rund 50.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die Hauptstraße kurzzeitig voll gesperrt. Der Polizeiposten Meckenbeuren bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07542/94320 zu melden.

Friedrichshafen

Busfahrer nimmt Porsche die Vorfahrt - Unfall

Nach dem Zusammenstoß eines Sportwagens mit einem Omnibus am Mittwoch gegen 15.30 Uhr an der Einmündung der Straße "Am Flugplatz" zur K 7728 sucht die Polizei Zeugen. Der 73 Jahre alte Busfahrer fuhr nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den vom Seewald nahenden Porsche. Der 29-Jährige konnte nicht mehr bremsen und kollidierte in der Folge wuchtig mit der Bus-Seite. Am Bus entstand dabei rund 5.000 Euro, am Porsche Cayenne etwa 45.000 Euro Sachschaden. Der Sportwagen war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Ersten Hinweisen zufolge dürfte der 29-Jährige recht zügig unterwegs gewesen sein. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Oberteuringen

Von E-Scooter gestoßen und bestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem eine 18-Jährige angibt, am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in der Adenauerstraße ausgeraubt worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Ihren Schilderungen zufolge sei sie mit ihrem E-Scooter unterwegs gewesen, als ihr ein unbekannter Passant entgegenkam. Auf gleicher Höhe habe dieser die jungen Frau zu Boden gestoßen woraufhin sie möglicherweise sturzbedingte Erinnerungslücken hatte. Als die 18-Jährige zu sich kam, verspürte sie Schmerzen am Kopf, der Unbekannte war weg. Im Nachgang musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse offenbar von dem Tatverdächtigen gestohlen worden war. Erst am Folgetag informierte sie die Polizei über den Vorfall. Sie beschreibt den Tatverdächtigen als 30 bis 40 Jahre alt und etwa 185cm groß. Er hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild, einen fünf-Tage-Bart und trug blaue Jeans und eine dunkle Jacke. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Autoscheibe eingeschlagen - Tatverdächtiger festgenommen

Weil er in der Nacht auf Donnerstag, kurz nach Mitternacht, in der Ravensburger Straße die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen hat, ermittelt die Polizei gegen einen 31-Jährigen. Als der alkoholisierte Tatverdächtige die Scheibe mit einem Stein beschädigt hatte, wurden die Pkw-Besitzer aufmerksam, nahmen die Verfolgung des Mannes auf und kontaktierten die Polizei. Zwei Polizeistreifen nahmen den 31-Jährigen kurze Zeit später vorläufig fest. Ob der Mann auch für Sachbeschädigungen in den vergangenen Wochen verantwortlich ist, wollen die Ermittler nun klären.

Überlingen

Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Bambergen eingebrochen. Mutmaßlich über eine Terrassentüre verschafften sich die Täter Zutritt und durchsuchten im Haus mehrere Schränke und Schubladen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stahlen die Diebe Schmuck, zwei Kameras und ausländisches Bargeld. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Straße "Untere Dohle" hat sich am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr ein Arbeiter schwer verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 46-Jährige ohne Sicherung auf ein Gerüst gestiegen, von dem er im Laufe der Arbeiten mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen, wie es zum Unglück kommen konnte, dauern an.

