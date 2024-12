Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher unterwegs +++ Diebe erbeuten Werkzeug +++ Falscher Polizeibeamter +++ Mülltonnenbrand +++ Unfall mit Folgen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Panoramastraße, Eichelhäherstraße und Steinmetzstraße, Dienstag, 10.12.2024, 14 Uhr bis Mittwoch, 11.12.2024, 19.50 Uhr

(mb)Zwischen Dienstag und Mittwoch waren erneut Einbrecher in Wiesbaden unterwegs.

Zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch, 17.50 Uhr schlugen die Täter das Balkonfenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Steinmetzstraße ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Mit einem Sportgerät im Wert von etwa 60 Euro entkamen die Diebe unerkannt. Der an dem Fenster hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

Am Mittwoch versuchten Einbrecher zwischen 6.45 Uhr und 19.50 Uhr über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße zu gelangen. Nachdem alle Versuche, die Tür gewaltsam zu öffnen, gescheitert waren, ließen die Kriminellen von ihrem Vorhaben ab. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

In ein Einfamilienhaus in der Eichelhäherstraße drangen zwei Unbekannte am Mittwoch zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr ein, nachdem sie ein der Straße abgewandtes Fenster aufgehebelt hatten. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Zimmer und flüchteten mit dem vorgefundenen Schmuck. Ein Schaden von etwa 600 Euro ließen sie zurück. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Täter mit einem schwarz-orangenen Kopftuch, einem grauen Schal, grauen Handschuhen mit weißer Aufschrift, einer schwarzen Jacke, einer braunen Hose und grauen Sportschuhen bekleidet. Der andere Einbrecher trug ebenfalls graue Handschuhe mit weißer Aufschrift, eine schwarze Jacke mit grauer Kapuze und eine schwarze Hose.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Diebe erbeuten Werkzeug,

Wiesbaden-Bierstadt, Bodelschwingstraße, Dienstag, 10.12.2024, 20 Uhr bis Mittwoch, 11.12.2024, 7.45 Uhr

(mb)In der Nacht auf Mittwoch haben Diebe in Wiesbaden Beute gemacht.

Die Täter näherten sich zwischen 20 Uhr und 7.45 Uhr dem in der Bodelschwingstraße in Höhe der Hausnummer 59 abgestellten weißen "VW Crafter" und verschafften sich über die Beifahrertür Zugang ins Fahrzeuginnere. Mit dem im Laderaum vorgefundenen Werkzeug entkamen die Langfinger unerkannt. Der Gesamtwert des Stehlgutes beträgt etwa 2.300 Euro. Der Sachschaden am VW wird auf 800 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Falscher Polizeibeamter,

Wiesbaden-Naurod, Am Ruhrweg, Mittwoch, 11.12.2024, 13 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag war ein falscher Polizeibeamter in Wiesbaden zugange.

Gegen 13 Uhr klingelte der Täter an der Tür einer Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Ruhrweg" und gab sich als Polizist aus. Die arglose Frau gewährte daraufhin dem Mann Einlass in ihre Wohnung, wo er unter anderem Informationen über Vermögenswerte einholte. Ohne etwas zu entwenden, verließ der Unbekannte letztlich die Wohnung. Er wird im Alter von 40 bis 50 Jahren und in einer Größe von circa 1,80 m beschrieben. Der falsche Polizeibeamte hatte kurze, dunkle Haare und dunkelbraune Augen.

Hinweise zum Täter werden von der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Mülltonnenbrand,

Wiesbaden-Biebrich, Diltheystraße, Mittwoch, 11.12.2024, 22.05 Uhr

(mb)Am Mittwochabend brannte im Wiesbadener Stadtteil Biebrich eine Mülltonne.

Unbekannte hatten die Großraummülltonne in der Diltheystraße gegen 22.05 Uhr auf bislang nicht bekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Die Mülltonne stand dabei auf dem dafür vorgesehenen Abstellplatz und wurde durch das Feuer gänzlich unbrauchbar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Durch einen Zeugen wurden zwei Personen wahrgenommen, die sich zuvor im Bereich des Brandortes aufgehalten hatten. Dabei handelte es sich um eine männliche und eine weibliche Person, die einen kleinen schwarzen Hund mitführten. Beide sollen etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Frau soll schwarze Haare und ein Kopftuch getragen haben. Ob die Personen im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist allerdings unklar.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden sucht Zeuginnen und Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Unfall mit Folgen,

Wiesbaden, Rheinstraße, Dienstag, 10.12.2024, 17.20 Uhr

(mb)Am Dienstagabend kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge weitere Straftaten zu Tage kamen. Ein 65-jähriger Wiesbadener befuhr mit einem weißen "Nissan Micra" die Rheinstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring. In Höhe der Moritzstraße wechselte er von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen und touchierte dabei den schwarzen "Tesla Model 3" einer 23-jährigen Wiesbadenerin, welche gerade von rechts kommend ebenfalls auf die mittlere Spur wechselte. Ersten Ermittlungen zufolge hielten beide Fahrzeugführer nun an und begutachteten ihre Autos. Nachdem der 65-Jährige angeben hatte, an seinem Kfz keinen Schaden zu erkennen, verließ er den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Als der Mann im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung von einer Streife im Einmündungsbereich Saarstraße/Stielstraße angehalten wurde, teilte dieser mit, dass er keinen Führerschein besitze und das Fahrzeug zuvor von der Fahrzeughalterin entwendet habe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über 1,4 Promille. Während das entwendete Fahrzeug sichergestellt wurde, verbrachten die Polizisten den Wiesbadener zwecks Blutentnahme zur Dienststelle. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Mann eröffnet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell