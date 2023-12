POL-SE: Quickborn - Polizei stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis - Quickborner seit mehr als 20 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (22.12.2023) ist es in der Niendorfer Straße in Garstedt zu einem Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen klingelten zwei vermeintliche Polizeibeamte an der Wohnungstür einer über 80-jährigen Rentnerin. Mit dem Hinweis, dass ...

mehr