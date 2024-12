Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raub in Wohnung +++ Einbrecher unterwegs +++ Einbruch in Kita +++ Vandalen entwenden Werkzeuge aus Rohbau +++ Keller aufgebrochen +++ Kfz-Diebstahl +++ Taschendiebstahl +++ Gewerbekontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Raub in Wohnung,

Wiesbaden, Helenenstraße, Freitag, 06.12.2024, 22.10 Uhr

(mb)Am Freitagabend kam es in der Helenenstraße in Wiesbaden zu einem Raub, bei dem die Täter ein Portemonnaie und Bargeld aus einer Wohnung erbeuteten. Den ersten Ermittlungen zufolge klingelten und klopften die Unbekannten an der Wohnungstür des 55-jährigen Geschädigten. Als der Wohnungsinhaber öffnete, schlugen die beiden Aggressoren auf diesen ein und forderten Geld. Zudem sprühten die Unbekannten Pfefferspray und drohten mit einem Messer. Mit einer in der Wohnung aufgefundenen Geldbörse und Bargeld entkamen die Täter unerkannt. Beide werden im Alter von 40 Jahren und einer Größe von 1,80 m bis 1,90 m beschrieben. Während einer athletisch war, eine Glatze und blaue Augen hatte und einen schwarzen Sportanzug trug, war der andere kräftig, hatte mittellange, dunkelbraune Haare und war mit einer langen grünen Winterjacke und blauen Jeans bekleidet. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Honeggerstraße, Am Burgacker, Steubenstraße, Humperdinckstraße und Elbestraße, Donnerstag, 05.12.2024, 12.30 Uhr bis Sonntag, 08.12.2024, 18.15 Uhr

(mb)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

Zwischen Donnerstag- und Samstagmittag verschafften sich die Täter über eine der Straße abgewandten, aufgehebelten Tür Zugang zur Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Honeggerstraße. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fiel den Dieben Bargeld in einer ausländischen Währung in die Hände. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 450 Euro beziffert. Von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 10.25 Uhr gelangten Unbekannte über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Burgacker". Mit Bargeld entkamen die Diebe unerkannt und hinterließen einen Schaden von etwa 500 Euro. Am Samstag brachen Langfinger zwischen 16.40 Uhr und 20.10 Uhr über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Steubenstraße ein und nahmen Schmuck und Bargeld mit. Über die Balkontür betraten die Täter zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 18.15 Uhr eine Hochparterrewohnung in der Humperdinckstraße. Bei der Suche nach Wertvollem stießen sie auf Bargeld. Am Sonntagmittag hebelten Diebe zwischen 13.30 Uhr und 17.45 Uhr die Balkontür einer Hochparterrewohnung in der Elbestraße auf. Schmuck und diverse bereits verpackte Geschenke fielen den Langfingern bei ihrer Durchsuchung in die Hände.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Kita,

Wiesbaden-Biebrich, August-Laut-Straße, Freitag, 06.12.2024, 15 Uhr bis 22 Uhr

(mb)Am Freitag brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Wiesbaden ein. Die Täter schlugen zwischen 15 Uhr und 22 Uhr die Fensterscheibe einer Notausgangstür ein und gelangten so ins Objekt in der August-Laut-Straße. Anschließend durchwühlten die Eindringlinge zwei Büros und den Gemeinschaftsraum und hebelten verschlossene Fächer auf. Mit einem Beamer und einem Kasten mit mehreren Schlüsseln entkamen die Diebe unerkannt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Vandalen entwenden Werkzeuge aus Rohbau, Wiesbaden, Panoramastraße, Dienstag, 03.12.2024, 16 Uhr bis Sonntag, 08.12.2024, 11 Uhr

(mb)Aus einem Rohbau in Wiesbaden haben unbekannte Täter in der zurückliegenden Woche Werkzeuge gestohlen. Zudem verursachten die Diebe hohen Sachschaden. Zwischen Dienstag und Sonntag drangen die Unbekannten in den Rohbau eines Einfamilienhauses in der Panorama Straße ein und nahmen diverse Gerätschaften in einem Wert von ungefähr 1.500 Euro mit. Darüber hinaus schlugen die Einbrecher mehrere Fenster kaputt und demolierten eine neue Hausfassade. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Tat könnte sich am 06.12.2024 gegen 16 Uhr ereignet haben, da eine Nachbarin zu diesem Zeitpunkt verdächtige Geräusche wahrnahm.

Hinweise zu der Tat, insbesondere dem Abtransport des Diebesgutes, nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Keller aufgebrochen,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Römerstraße, Samstag, 07.12.2024, 19 Uhr bis Sonntag, 08.12.2024, 9 Uhr

(mb)In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in Wiesbaden in mehrere Keller eingebrochen und habe diverse Gegenstände entwendet.

Zwischen 19 Uhr und 9 Uhr gelangten die Diebe auf unbekannte Art und Weise zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße. Dort angekommen, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in 22 Kellerverschläge und nahmen unter anderem Werkzeuge mit. Ein genauer Überblick über das Diebesgut liegt allerdings noch nicht vor. Der Schaden an den angegangenen Kellertüren wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Verdächtige Beobachtungen rund um die Tat, können Sie unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden mitteilen.

6. Kfz-Diebstahl,

Wiesbaden, Gutenbergstraße, Dienstag, 03.12.2024, 16 Uhr bis Samstag, 07.12.2024, 18 Uhr

(mb)Zwischen Dienstag und Samstag entwendeten Unbekannte in Wiesbaden einen PKW. Die Geschädigte stellte den grauen Audi A 4 im Tatzeitraum auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Gutenbergstraße in Höhe der Hausnummer 2 ab. Die Diebe bemächtigten sich dem verschlossenen Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise und entfernten sich mit diesem unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen "MZ- ZA 121" an dem Fahrzeug angebracht. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Identität des Täters geben können, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Taschendiebstahl,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, Samstag, 07.12.204, 20.10 Uhr

(mb)Am Samstagabend kam es zu einem Taschendiebstahl auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt. Gegen 20.10 Uhr hielt sich die 45-jährige Geschädigte an einem Essenstand auf dem Mauritiusplatz auf, als sie von einer drei-köpfigen Gruppe unbekannter Frauen angerempelt wurde. Einige Minuten nachdem sich die Unbekannten entfernt hatten, bemerkte die 46-Jährige, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die vermeintlichen Täterinnen waren alle in einer Größe von 1,55 m bis 1,60 m. Eine Frau war 30 bis 40 Jahre, hatte eine kräftige Statur und schwarze nackenlange Haare zum Zopf gebunden. Sie trug einen weißen Wintermantel. Die zweite Dame war circa 40 Jahre alt, hatte blonde, lockige Haare zum Zopf gebunden und war mit einem hellen Wintermantel bekleidet. Die dritte Frau war 20 bis 25 Jahre und schlank. Sie trug ihre braunen Haare zum Zopf gebunden und einen hellen Wintermantel. Im Portemonnaie befanden sich diverse Karten und Ausweise sowie Bargeld. Täterhinweise können sie dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 mitteilen.

8. Streitigkeiten an Informationsstand,

Wiesbaden, Wilhelmstraße/Burgstraße, Samstag, 07.12.2024, 11 Uhr

(mb)Am Samstagmittag kam es in der Wiesbadener Innenstadt an einem politischen Informationsstand zu einem Streit.

Gegen 13.35 Uhr erschienen vier Personen an dem im Eimündungsbereich Wilhelmmstraße/Burgstraße aufgebauten Stand und schrieben beleidigende Worte mittels Kreide auf den Boden. In der Folge soll es zum Streit mit anschließenden körperlichen Übergriffen durch Teilnehmer des Standes gekommen sein. Hierbei wurde jedoch niemand ernsthaft verletzt. Hinzugerufene Polizeikräfte schlichteten den Streit und sprachen einen Platzverweis gegen die vier Hinzugekommenen aus. Weitere Einsatzanlässe waren bis zum Abbau des Standes gegen 14.30 Uhr nicht zu vermelden.

9. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden" Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 06.12.2024, 17 Uhr bis Samstag, 07.12.2024, 1 Uhr

(mb)Von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 1 Uhr führten die Stadtpolizei, der Zoll und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Der Schwerpunkt lag hierbei bei Kontrollmaßnahmen in Gewerbebetrieben wie Shisha Lounges. Im genannten Zweitraum wurden fünf Objekte aufgesucht und insgesamt 65 Personen kontrolliert. Während der Zoll Verstöße gegen das Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz und wegen unversteuertem Tabak ahndete, stellte die Landespolizei zwei Teleskopschlagstöcke präventiv sicher. Die Stadtpolizei führte eine gewerberechtliche Prüfung in einem der Lounges durch.

Die involvierten Behörden werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell