Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Geschlagen und mit Messer bedroht +++ Wohnungseinbrüche +++ Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Wiesbaden (ots)

1. Geschlagen und mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Helenenstraße, Dienstag, 03.12.2024, 20 Uhr

(mb)Ein 26-jähriger Bad Schwalbacher wurde am Dienstagabend in Wiesbaden von zwei Personen angegriffen und mit einem Messer bedroht. Als der Geschädigte gegen 20 Uhr die Helenenstraße entlangging, griffen ihn zwei Männer von hinten unvermittelt an und schlugen auch weiterhin auf ihn ein, nachdem er zu Boden gestürzt war. Zudem holte einer der Angreifer ein Messer hervor, als sich der 26-Jährige wehrte. In diesem Moment gingen Passanten dazwischen, woraufhin die Täter in Richtung Wellritzstraße flüchteten. Der Verletzte begab sich nun zum nahegelegenen 1. Polizeirevier, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung wurde der Bad Schwalbacher erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Beide Aggressoren waren circa 30 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Während einer schwarz gekleidet war, trug der andere eine braune Jacke mit weißem Ansatz an der Kapuze. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Solmsstraße, Lanzstraße und Irenenstraße, Samstag, 30.11.2024, 8 Uhr bis Dienstag, 03.12.2024, 19 Uhr

(mb)Auch in den letzten Tagen waren in Wiesbaden wieder Einbrecher unterwegs.

Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen versuchten die Täter in einen Bungalow in der Solmsstraße einzudringen. Hierzu hebelten die Unbekannten an der Haustür und an einem Fenster, erreichten ihr Ziel allerdings nicht, so dass sie unverrichteter Dinge vom Gebäude abließen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

In der Lanzstraße konnten Einbrecher zwischen Samstag- und Dienstagmorgen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Wohnung gelangen. Hierin konnten die Langfinger einen der beiden vorgefundenen Tresore mittels eines Flexwerkzeugs öffnen. Mit Schmuck und Besteck entkamen die Täter unerkannt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

Am Dienstag betraten Diebe zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr eine Erdgeschosswohnung in der Irenenstraße, nachdem sie eine rückwärtige Balkontür aufgehebelt hatten. Bei der Durchsuchung der Räume nach Wertgegenständen wurden die Kriminellen fündig und flüchteten mit dem aufgefundenen Bargeld. Auch hier beträgt der Schaden circa 1.000 Euro.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Hochheimer Straße, Dienstag, 03.12.2024, 16.50 Uhr

(mb)Am Dienstagnachmittag stieß in Wiesbaden bei einem Abbiegevorgang ein Kleinkraftrad gegen einen Pkw. Hierdurch wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Hochheimer mit seinem motorisierten Zweirad samt einer 16-jährigen Soziusfahrerin die Hochheimer Straße aus Richtung Hochheim und wollte nach links auf die Kommerzienrat-Disch-Brücke abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden PKW. Der Hochheimer sowie dessen Beifahrerin kamen aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt. Die involvierten Kraftfahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell