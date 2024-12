Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Geschlagen und getreten +++ Wohnungseinbruch +++ Gewerbeobjekte angegangen +++ Keller aufgebrochen +++ Zweiräder entwendet +++ Graffitis +++

1. Geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Montag, 02.12.2024, 21.30 Uhr

(mb)Ein 37-jähriger wohnsitzloser Mann wurde am Montagabend in Wiesbaden von drei Personen einer sechsköpfigen Gruppe geschlagen und getreten. Nachdem sich gegen 21.30 Uhr in der Schwalbacher Straße in Höhe der Hausnummer 8 ein verbaler Streit zwischen den Parteien entwickelt hatte, kam es zu dem Angriff auf den Obdachlosen. Durch die Übergriffe wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Die Tätergruppierung flüchtete in Richtung Rheinstraße. Einer der drei Angreifer hatte einen schwarzen sieben-Tage-Bart und trug eine weiße Kopfbedeckung und dunkle Kleidung. Die beiden anderen Täter waren ebenfalls dunkel gekleidet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Amrumer Straße, Montag, 02.12.2024, 15.45 Uhr bis 19.15 Uhr

(mb)Am Montag waren Einbrecher in einer Wohnung in Wiesbaden zugange.

Zwischen 15.45 Uhr und 19.15 Uhr betraten die Täter auf unbekannte Art du Weise ein Mehrfamilienhaus in der Amrumer Straße und drangen in eine Erdgeschosswohnung ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden die Diebe fündig und entkamen mit Schmuck und Bargeld in einem geschätzten Wert von mehreren tausend Euro unerkannt.

In dem Fall hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Mehrere gewerbliche Objekte von Einbrechern angegangen, Wiesbaden, Freitag, 29.11.2024 bis Montag, 02.12.2024

(fh)In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in mehrere Gewerbeobjekte in Wiesbaden ein. Mindestens vier Taten wurden der Polizei im Laufe der letzten Tage gemeldet.

Zwischen Freitag und Montag stiegen die Täter in ein gewerblich genutztes Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße ein und brachen in den oberen Stockwerken gewaltsam die Eingangstür einer Firma auf. Deren Räumlichkeiten wurden zwar durchsucht, aber ohne Beute wieder verlassen. In der Wilhelminenstraße waren die Täter im selben Zeitraum leider erfolgreicher. Dort schoben sie den Rollladen einer gewerblich genutzten Erdgeschosswohnung hoch, um anschließend das dahinter befindliche Fenster aufzuhebeln. In der Wohnung stießen sie auf Bargeld und eine Taschenuhr, nahmen diese an sich und flüchteten. Auch bei einem Steuerberatungsbüro in der Taunusstraße und einer Anwaltskanzlei im Kaiser-Friedrich-Ring versuchten die Täter zwischen Samstag und Montag ihr Glück. In der Taunusstraße hebelten die Täter an den Zugangstüren zu den Büroräumen. Ob sie letztlich auch in das Büro eingestiegen sind, geschweige denn etwas entwendet haben, bedarf weiterer Ermittlungen. Ebenso im Kaiser-Friedrich-Ring, wo die Einbrecher an der Zugangstür zur Kanzlei hebelten, sieht es bislang danach aus, dass sie keinen Erfolg hatten.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in allen vier Fällen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Keller aufgebrochen,

Wiesbaden, Brunhildenstraße, Sonntag, 01.12.2024, 21 Uhr bis Montag, 02.12.2024, 9.15 Uhr

(mb)In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in Wiesbaden in mehrere Keller eingebrochen und habe diverse Gegenstände entwendet.

Zwischen 21 Uhr und 9.15 Uhr gelangten die Diebe auf unbekannte Art und Weise in die Kelleretage eines Gebäudekomplexes in der Brunhildenstraße. Dort angekommen, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in 23 Kellerverschläge und nahmen Werkzeuge und Getränke im Wert von mehreren tausend Euro mit. Der hinterlassene Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Verdächtige Beobachtungen rund um die Tat, können Sie unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden mitteilen.

5. Motorroller entwendet,

Wiesbaden, Schönbergstraße, Sonntag, 01.12.2024, 13.15 Uhr bis Montag, 02.12.2024, 19.30 Uhr

(mb)Unbekannte haben zwischen Sonntagmittag und Montagabend in Wiesbaden einen Motorroller gestohlen.

Der Besitzer stellte das blaue Kleinkraftrad der Marke "Aprilia" Typ "Custom Mojito 50" am Sonntagmittag in der Schönbergstraße in Höhe der Hausnummer 74 ab. Als er am Montagabend um 19.30 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, war der Roller spurlos verschwunden. Von den Tätern und dem Zweirad, das einen Wert von über 1.000 Euro hat, fehlen bislang jede Spur. Zum Zeitpunkt der Tat war das Versicherungskennzeichen "745 JAN" an dem Kleinkraftrad angebracht.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. E-Bikes entwendet,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße und Neugasse, Montag, 02.12.2024, 10 Uhr bis 18.10 Uhr

(mb)Am Montag wurden zwei E-Bikes in Wiesbaden von Unbekannten entwendet. In der Christian-Zais-Straße in Höhe Hausnummer 3 hatte der Nutzer sein Pedelec gegen 10 Uhr an einem Fahrradabstellplatz gesichert abgestellt. Als er gegen 18 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Fahrrad entwendet wurde. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein kupferbraunes Klapprad mit schwarzen Elementen im Wert von über 2.000 Euro. Zwischen 17.30 Uhr und 18.10 Uhr stellte eine Fahrradbesitzerin ihr Gefährt in der Neugasse mit einem Faltschloss an einem Ständer gesichert ab. In ihrer kurzzeitigen Abwesenheit stahlen die Diebe das E-Bike der Marke "Specialized" Typ "Como 5.0" im Wert von etwa 2.900 Euro. Hinweise auf die Taten oder die Täter nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

7. Graffiti mit politischem Hintergrund, Wiesbaden, Murnaustraße, festgestellt: Montag, 02.12.2024, 17 Uhr

(mb)Am Montagnachmittag wurde ein Graffiti mit einem verfassungsfeindlichen Symbol an dem Deportationsdenkmal einer Gedenkstätte in der Murnaustraße festgestellt. Das 30 cm mal 30 cm große Symbol konnte umgehend nach dessen Entdeckung entfernt werden. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Das zuständige Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter richten Sie bitte an die (0611) 345-0.

8. Graffiti am Landtag,

Wiesbaden, Grabenstraße, Montag, 02.12.2024, 22 Uhr bis Dienstag, 03.12.2024, 1 Uhr

(mb)In der Nacht zum Dienstag brachten Unbekannte zwischen 22 Uhr und 1 Uhr ein Graffiti am Hessischen Landtag im Bereich der Grabenstraße an. Das Graffiti wurde mit einem magentafarbenen Sprühlack aufgebracht und erstreckt sich über eine Breite von 88 cm und eine Höhe von 92 cm. Die Tat wurde von einer Polizeistreife festgestellt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Diese nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

