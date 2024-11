Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Homophober Angriff in Fußgängerzone +++ Wohnungseinbruch +++ Einbruch in Gewerbeobjekte +++ Mountainbike aus Tiefgarage entwendet +++ In Keller eingebrochen +++ Mauer verunstaltet

1. Homophober Angriff in Fußgängerzone,

Wiesbaden, Langgasse, Montag, 25.11.2024, 17 bis 22 Uhr

(ms)Am vergangenen Montagabend kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zu einem homophoben Übergriff auf einen Mann. In der Langgasse wurde der Fußgänger von einem Unbekannten zunächst in provozierendem Ton angesprochen. Der Unbekannte beleidigte sein Opfer verbal queerfeindlich und flüchtete anschließend. Kurze Zeit später entdeckte der Geschädigte den Mann wieder und sprach ihn auf sein Verhalten an. Dieser schlug ihm daraufhin unvermittelt ins Gesicht und flüchtete erneut. Der Täter kann als ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit schwarzen, kurzen Haaren und südländischem Aussehen beschrieben werden.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345- 0 zu melden. Darüber hinaus besteht im Polizeipräsidium Westhessen seit 2010 eine spezielle nebenamtliche LSBT*IQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- & intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht queeren Vereinen/Institutionen sowie Opfern LSBT*IQ-feindlicher Straftaten als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Kontakt: rainbow.ppwh@polizei.hessen.de, Polizeioberkommissarin Victoria Willich: 0611 - 345 2271 oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim 06192-2079 230.

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Donnerstag, 28.11.2024, 18.15 Uhr bis 21.30 Uhr

(mb)Am Donnerstagabend wurde eine Wohnung Ziel von Einbrechern in Wiesbaden.

Zwischen 18.15 Uhr und 21.30 Uhr begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Walkmühlstraße und hebelten die Terrassentür auf. Hierüber verschafften sich die Unbekannten Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit vorgefundenem Schmuck und einer Sonnenbrille entkamen die Langfinger unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

In diesem Fall hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Gewerbeobjekte,

Wiesbaden, Panoramastraße und Manteuffelstraße, Donnerstag, 28.11.2024, 17.30 Uhr bis Freitag, 29.11.2024, 4.30 Uhr (mb)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gerieten zwei Gewerbeobjekte in Wiesbaden ins Visier von Einbrechern.

Zwischen 17.30 Uhr und 23.10 Uhr näherten sich die Täter einem Einfamilienhaus in der Panoramastraße und kletterten im rückwärtigen Bereich auf den Balkon, wo sie sich an einem Fenster zu schaffen machten. Über diesen gewaltsam geöffneten Eingang betraten die Einbrecher die im Erdgeschoss gewerblich genutzte Wohnung und durchsuchten diese. Ohne Diebesgut entkamen die Kriminellen unerkannt.

Gegen 4.35 Uhr hebelte ein Einbrecher erst die Zugangstür eines Mehrfamilienhaues in der Dotzheimer Straße auf und drang anschließend vom Treppenhaus über den Personaleingang in die im Erdgeschoss ansässige Shisha-Bar ein. Aus dem Schankraum entnahm der Täter nun die Kasse und flüchtet mit dieser. Ersten Ermittlungen zufolge war der Unbekannte circa 1,85 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet mit einer Kapuze.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in beiden Fällen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Mountainbike aus Tiefgarage entwendet, Wiesbaden, Nerotal, Dienstag, 26.11.2024, bis Mittwoch, 27.11.2024, 14 Uhr

(mb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag wurde in Wiesbaden ein Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter suchten in der besagten Zeitspanne eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Nerotal" auf und verschafften sich unbemerkt Zutritt. Aus der Garage entwendeten diese ein weißes Mountainbike der Marke "Canyon" im Wert von circa 1.500 Euro und entkamen unerkannt. Hinweise zu der Tat nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. In Keller eingebrochen,

Wiesbaden, Juister Straße und Sonnenblumenweg, Mittwoch, 27.11.2024, 6 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2024, 19.30 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend sind Unbekannte in zwei Keller in Wiesbaden eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend auf unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Juister Straße und gelangten zu dem Kellerabteil. Hier öffneten die Einbrecher einen Keller gewaltsam und entwendeten Getränke, Kleidung und eine Spielekonsole. Zudem verursachten sie einen Schaden an der Tür und dessen Rahmen. Einen Keller in der Straße "Sonnenblumenweg" suchten die Langfinger zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag unbemerkt auf und brachen das Schloss eines Verschlages auf. Aus dem geöffneten Keller stahlen die Diebe zwei Kinderfahrräder und ein Hoverboard im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Letztlich entkamen die Einbrecher unerkannt. Verdächtige Beobachtungen rund um die Taten, können Sie unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 dem 4. Polizeirevier n Wiesbaden mitteilen.

6. Mauer verunstaltet,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Mainufer, festgestellt: Dienstag, 19.11.2024

(mb)Unbekannte haben vor dem 19.11.2024 die Mauer einer Kirchengemeinde am Mainufer in Mainz-Kostheim beschädigt. Dabei strichen sie den öffentlich an der Mauer angebrachten Schriftzug "Weinort Kostheim" mit roter Farbe teilweise durch und ersetzten dies mit einem inhaltlich veränderten Wort in Farbe. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Täterhinweise können beim 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2240 gegeben werden.

