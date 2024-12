Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Frauen angegriffen und verletzt +++ Jacke geraubt +++ Flaschenwurf und Pfefferspray +++ Einbrüche am Sonntag +++ Graffiti am Landtag +++ Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Frauen angegriffen und verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Semmelweisstraße, Sonntag, 01.12.2024, 20.05 Uhr

(mb)Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich kam es am Sonntagabend zu einem Angriff auf zwei Frauen. Beide wurden dabei verletzt. Den Täter nahm die Polizei fest. Die Polizei wurde am Sonntag um 20.05 Uhr in die Semmelweisstraße gerufen. Dort war es zuvor in einer Wohnung aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und einem 45-jährigen Wiesbadener gekommen. Hierbei griff der 45-Jährige die Frauen im Alter von 43 und 60 Jahren körperlich an. Eine der Frauen wurde auch mit einem Messer verletzt. Beim Eintreffen der Streifen konnte diese vor dem Mehrfamilienhaus angetroffen werden. Der Angreifer wurde noch im Treppenhaus von Einsatzkräften festgenommen. Beide Frauen wurden durch Rettungskräfte erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Mann wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

2. Jacke geraubt, Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Straße, Donnerstag, 28.11.2024, 16:40 Uhr

(ms)Am Donnerstagnachmittag wurde in Wiesbaden einem Jugendlichen seine Jacke auf öffentlicher Straße gestohlen. Um 16:40 Uhr ging der junge Mann mit drei weiteren Freunden im Wohngebiet der Ernst-von-Harnack-Straße spazieren, als dieser von dem Täter aufgefordert wurde, seine schwarze "Moncler" Jacke auszuziehen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach. Als er jedoch die Jacke zurückhaben wollte, drohte ihm der Unbekannte mit Schlägen. Der Täter flüchtete samt Jacke in Richtung Carl-von-Ossietzkystraße. Der Flüchtende kann als ca. 16 Jahre alt, 175 cm groß, mit normaler Statur, kurzen Haaren, Koteletten-Bart und "südländischem" Phänotyp beschrieben werden. Bekleidet soll dieser mit einer schwarzen Weste, grauen Pullover und beigefarbener Gucci-Cap gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

3. Körperverletzung durch Flaschenwurf und Pfefferspray, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 29.11.2024, 19:45 Uhr

(ms)Am Freitagabend kam es in Wiesbaden im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern im Bereich eines Imbisses zu Flaschenwürfen und Einsatz von Pfefferspray. Um 19:45 Uhr gerieten zwei 17-Jährige nach verbalen Streitigkeiten in einem Geschäft in der Schwalbacher Straße aneinander. Hierbei warf einer der Beteiligten zwei Glasflaschen auf den Geschädigten, welcher hierbei nicht verletzt wurde. Dieser versuchte sich durch Versprühen von Pfefferspray zu verteidigen. Hierdurch wurde ein weiterer 18-Jähriger sowie der Sprühende selbst leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden vor Ort angetroffen und Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

4. Körperverletzung im Friseurgeschäft, Wiesbaden, Luisenstraße, Freitag, 29.11.2024, 20:05 Uhr

(ms)Am Freitagabend rastete ein Kunde eines Friseurgeschäftes in Wiesbaden aus. Um 20:05 Uhr schlug der Kunde eines Haarstudios in der Luisenstraße auf einen Angestellten ein. Der Angreifer war in Begleitung einer weiblichen Person und einem Säugling und wurde durch den Angestellten auf aktuelle Wartezeit hingewiesen. Zur Überbrückung reichte dieser den Personen ein Glas Wasser, woraufhin der Mann nach ersten Ermittlungen ausrastete. Im Anschluss flüchtete der Täter mit seiner Begleiterin und Kind. Er kann als ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, von schlanker Statur, mit kurzen Haaren und nordafrikanischen Phänotyps beschrieben werden. Bekleidet war der Täter mit weißer Oberbekleidung, Jeans und Sneakern. Die weibliche Begleitung trug eine grüne Jacke, hatte schwarze lange Haare, war ca. 165 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

5. Körperverletzung auf Weihnachtsmarkt, Wiesbaden, Schlossplatz, Freitag, 29.11.2024, 21:11 Uhr

(ms)Am Freitagabend kam es auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt zu einer Körperverletzung in der Warteschlange eines Weinstandes. Um 21:11 Uhr soll ein unbekannter Mann sich an einem Weinstand auf dem Schlossplatz vorgedrängelt haben. Auf sein Verhalten angesprochen, soll dieser unvermittelt einen Kopfstoß an den weiteren wartenden Kunden abgegeben haben. Hierbei wurde dieser im Gesicht verletzt. Der Täter flüchtete darauf. Er kann als ca. 40-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, mit normaler Statur, grau melierten Haaren und europäisch-asiatischen Phänotyp beschrieben werden. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und schwarz-weißem Schal. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

6. Schlägerei auf Sportplatz, Wiesbaden, Diltheystraße, Sonntag, 01.12.2024, 17:15 Uhr

(ms)Am späten Sonntagnachmittag endete ein Freizeitfußballspiel in Wiesbaden mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 17:15 Uhr spielte der Anzeigenerstatter mit Freunden auf einem Sportplatz in der Diltheystraße Fußball. Hierbei war eine strittige Spielsituation offensichtlich ursächlich für die körperliche Auseinandersetzung im Nachgang des Spiels. Der Geschädigte wurde durch einen Spieler der anderen Mannschaft ins Gesicht geschlagen und im weiteren Verlauf von einem weiteren Angreifer auf dem Boden liegend getreten und dabei leicht verletzt. Der eine Täter kann als ca. 165 cm groß, ca. 20 Jahre alt, mit dunklem Vollbart, kurzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Der zweite Angreifer wurde als 170 cm groß, ca. 18 Jahre alt, mit dunklem Kinnbart, kurz gewellten Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich auf dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 zu melden.

7. Einbrüche am Sonntag, Wiesbaden, Weinbergstraße und Thomaestraße, Sonntag, 01.12.2024, 11 Uhr bis 18.30 Uhr

(mb)Auch am Sonntag waren in Wiesbaden Einbrecher unterwegs.

Zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Thomaestraße und hebelten ein Fenster auf. Hierüber verschafften sich die Unbekannten Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit vorgefundenem Schmuck und Bargeld entkamen die Langfinger unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

In der Weinbergstraße gelangten die Einbrecher zwischen 11 Uhr und 18 Uhr in eine Erdgeschosswohnung, nachdem sie eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Letztlich flüchteten die Täter mit Bargeld und Modeschmuck. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro beziffert.

In den Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

8. Diebesduo stiehlt Taschen aus Fahrzeug, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Donnerstag, 28.11.2024, 18:20 Uhr bis 18:55 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend haben zwei Diebe in Mainz-Kastel Taschen aus einem unverschlossenen Fahrzeug gestohlen. Ersten Hinweisen zufolge öffneten die Täter zwischen 18:20 Uhr und 18:55 Uhr in der Boelckestraße eine graue Mercedes E-Klasse und bedienten sich an zwei im Innenraum zurückgelassenen Taschen. In diesen befanden sich zur Tatzeit unter anderem Laptops und weitere elektronische Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Von den vermeintlichen Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor. Beide sollen etwa 21 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,70 m und 1,80 m groß sowie schlank gewesen sein. Einer habe kurze schwarze Haare und Bart gehabt und war mit einer schwarzen Winterjacke, einer dunklen Umhängetasche, blauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Sein Komplize hatte dunkle Haare und trug eine dunkle Winterjacke, eine hellblaue Jeans und dunkle Schuhe. Hinweise zu den Dieben nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

9. Graffiti am Landtag, Wiesbaden, Schlossplatz, Samstag, 30.11.2024, 21 Uhr bis 23 Uhr

(mb)Am Samstagabend beschmierten Unbekannte zwischen 21 Uhr und 23 Uhr eine Säule des Hessischen Landtages in der Straße "Am Schlossplatz" mit einem schwarzen Permanent Marker. Die Tat wurde von einer Polizeistreife festgestellt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Diese nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

10. Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, Wiesbaden-Klarenthal, Goerdelerstraße, Freitag, 22.11.2024, 17 Uhr

(mb)Am Freitagnachmittag gelang es der Wiesbadener Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen. Polizeikräfte führten gegen 17 Uhr eine Kontrolle von zwei Personen an einem Jugendtreffpunkt in der Goerdelerstraße durch. Hierbei konnten bei einem 17-jährigen Wiesbadener verschiedene Drogenarten sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag und Utensilien, die auf einen Drogenverkauf hindeuteten, aufgefunden werden. Der Jugendliche wurde festgenommen und zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel. Der Festgenommene wurde folglich an seiner Wohnanschrift entlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell