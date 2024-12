Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbrüche +++ Einbruch in Frisörsalon +++ Weihnachtsbäume gestohlen +++ Taschendiebstahl +++ Trampolin auf Spielplatz beschädigt +++ Unberechtigter fühlt sich heimisch

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Adlerstraße, Bierstadter Straße und Gustav-Mahler-Straße, Dienstag, 03.12.2024, bis Mittwoch, 04.12.2024, 23.50 Uhr

(mb)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden der Polizei drei Wohnungseinbrüche in Wiesbaden gemeldet.

Von Dienstag auf Mittwoch betraten unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Adlerstraße und hebelten die Wohnungstür eines Anwohners auf. Was den Dieben bei der Durchsuchung der Räume nach Wertgegenständen in die Hände fiel, ist derzeit noch nicht bekannt. Der hinterlassene Schaden wird auf 300 Euro beziffert.

Am Mittwoch betraten Einbrecher zwischen 8.00 Uhr und 18.30 Uhr eine Wohnung in der Gustav-Mahler-Straße, nachdem sie ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt hatten. Ob die Kriminellen anschließend etwas entwendeten, ist noch in der Abklärung. Letztlich entkamen die Langfinger unerkannt und ließen einen Schaden von etwa 500 Euro zurück.

In der Bierstadter Straße konnten die Täter am Mittwoch zwischen 17.40 Uhr und 23.50 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung gelangen. Hierin öffneten die Unbekannten einen Tresor mittels eines in der Wohnung vorgefundenen Schlüssels. Mit mehreren Gegenständen verließen die Täter die Wohnung wieder. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Frisörsalon,

Wiesbaden, Saarstraße, Mittwoch, 04.12.2024, 5.10 Uhr

(mb)Am frühen Mittwochmorgen geriet ein Frisörsalon in Wiesbaden erneut ins Visier von Einbrechern.

Ersten Ermittlungen zufolge näherte sich ein Täter dem im Erdgeschoss ansässigen Geschäft in der Saarstraße und machte sich an dem Kundeneingang zu schaffen. Über diesen gewaltsam geöffneten Eingang betrat der Einbrecher die Geschäftsräume und durchsuchte diese sowie den dazugehörigen Keller. Mit dem vorgefundenen Bargeld entkam der Kriminelle unerkannt. Der Langfinger kann als 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben werden. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose mit schwarzen Streifen und helle Turnschuhe. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Bereits in der Nacht vom 21.11.2024 auf den 22.11.2024 wurde in den Frisörsalon eingebrochen. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Weihnachtsbäume gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Robert-Krekel-Anlage, Dienstag, 03.12.204, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 04.12.2024, 9.10 Uhr

(mb)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Wiesbaden zum Diebstahl von Weihnachtsbäumen. Zwischen 19.30 Uhr und 9.10 Uhr brachen unbekannte Täter das mit einem Bauzaun umfriedete Gelände eines Weihnachtsbaumverkäufers in der Robert-Krekel-Anlage auf und entwendeten hieraus 30 bis 40 Bäume. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Bäume ist davon auszugehen, dass die Diebe diese mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Taschendiebstahl,

Wiesbaden, Schlossplatz, Dienstag, 03.12.204, 20 Uhr

(mb)Am Dienstagabend schlug ein Taschendieb auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt zu. Gegen 20 Uhr hielt sich die 23-jährige Geschädigte vor der Bühne am Rathaus neben dem Karussell auf, als sie bemerkte, wie ihr jemand in die nicht verschließbare Jackentasche griff und die dort aufbewahrten Apple Airpods entwendete. Der vermeintliche Täter entfernte sich in Richtung Ellenbogengasse, wurde aber in der Menschenmenge verloren. Er wird als circa 38 Jahre alt, circa 1,85 m groß und mit dunklen Haaren sowie einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Der Dieb trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Daunenjacke. Die Airpods haben einen Wert von etwa 130 Euro. Die Polizei rät, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Besuch von Veranstaltungen besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und EC-Karten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden.

Täterhinweise können sie dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 mitteilen.

5. Trampolin auf Spielplatz beschädigt,

Wiesbaden-Breckenheim, Golfstraße, Mittwoch, 04.12.2024, 21.20 Uhr

(mb)Am Mittwochabend haben Unbekannte ein Trampolin auf einem Spielplatz in Wiesbaden vermutlich durch Feuerwerkskörper beschädigt. Gegen 21.20 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand auf einem Spielplatz in der Golfstraße gerufen. Das dortige Trampolin war zuvor in Brand geraten und wurde von der freiwilligen Feierwehr Breckenheim gelöscht. Der Sachschaden an dem Spielgerät wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Hinweise hierzu nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Unberechtigter fühlt sich heimisch,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Anton-Zeeh-Straße, Mittwoch, 04.12.204, 7 Uhr bis 13 Uhr

(mb)Am Mittwochvormittag suchte ein Unberechtigter eine Arbeiterwohnung in Wiesbaden auf und fühlte sich heimisch. Zwischen 7 Uhr und 13 Uhr betrat ein Unbekannter über die von den dort wohnenden Arbeitern offengelassene Terrassentür das Haus in der Anton-Zeeh-Straße. In der Folgezeit nutzte er das Badezimmer und entwendete ein Kleidungsstück sowie die Fernbedienung eines Rollladens im Gesamtwert von circa 40 Euro. Im Gegenzug wurden Kleidungsstücke zurückgelassen, die keinem der Arbeiter zugeordnet werden konnten. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2240.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell