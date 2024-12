Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebe erbeuten Werkzeug +++ Unfall im Kreuzungsbereich

Wiesbaden (ots)

1. Diebe erbeuten Werkzeug,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 05.12.2024, 10 Uhr bis 16.30 Uhr

(mb)Am Donnerstag haben Diebe in Wiesbaden Beute gemacht.

Die Täter näherten sich zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr dem in der Dotzheimer Straße in Höhe der Hausnummer 20 abgestellten weißen "Peugeot Expert" und verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum verschlossenen Laderaum des Kfz. Hierbei wurde der Türgriff des Fahrzeugs beschädigt. Mit dem im Laderaum vorgefundenen Werkzeug entkamen die Langfinger unerkannt. Der Gesamtwert der Werkzeuge beträgt etwa 1.500 Euro. Der Sachschaden am Peugeot wird auf 50 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfall im Kreuzungsbereich,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße/Willi-Werner-Straße, Donnerstag, 05.12.2024, 12 Uhr

(mb)Am Donnerstagmittag kam es in Wiesbaden zu einem Unfall auf einer Kreuzung, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 12 Uhr befuhr eine 47-jährige Taunussteinerin mit ihrem weißen Mitsubishi Outlander die Stegerwaldstraße aus Richtung Dotzheim in Fahrtrichtung Willi-Werner-Straße. Währenddessen war ein 74-jähriger Wiesbadener mit seinem braunen Subaru Forester auf der Willi-Werner-Straße von der Erich-Ollenhauer-Straße kommend in Fahrtrichtung Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Als der Wiesbadener die Kreuzung Willi-Werner-Straße/Stegerwaldstraße bei grün zeigender Ampel kreuzte, fuhr die 47-Jährige ebenfalls, ohne zu bremsen, bei roter Ampelphase in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich der Subaru überschlug und gegen einen Laternenmast auf einer Verkehrsinsel prallte. An beiden Fahrzeugen und dem Laternenmast entstand Sachschaden im geschätzten Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Beide Kfz waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr abgeleitet. Die Taunussteinerin, der Wiesbadener sowie dessen Beifahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

