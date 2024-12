Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche am Dienstag +++ Kfz-Diebstahl +++ Unfall unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche am Dienstag,

Wiesbaden, Lanzstraße, Steubenstraße, Freiburger Straße und Robert-Koch-Straße, Dienstag, 10.12.2024, 7.40 Uhr bis 23.30 Uhr

(mb)Am Dienstag wurden der Polizei vier Einbrüche in Wiesbaden gemeldet.

Zwischen 7.40 Uhr und 19.10 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Freiburger Straße auf und betraten so das Objekt. Bei der Suche nach Wertgegenständen wurden die Langfinger fündig und nahmen Modeschmuck und Bargeld in einer ausländischen Währung mit. Der an der Tür hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

Ebenfalls über die Terrassentür betraten unbekannte Täter zwischen 7.45 Uhr und 20.15 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße. Mit dem vorgefundenen Bargeld entkamen die Diebe unerkannt. Der Schaden wird auf ungefähr 3.000 Euro geschätzt.

In eine Erdgeschosswohnung in der Lanzstraße drangen Einbrecher zwischen 8.30 Uhr und 19.55 Uhr ein, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge alle Zimmer und öffneten Schränke und Schubladen. Letztlich flüchteten die Unbekannten mit Schmuck und Bargeld und ließen einen Schaden von etwa 1.500 Euro zurück.

In der Steubenstraße konnten Diebe am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr über die gewaltsam geöffnete Balkontür in eine Wohnung gelangen. Hierin öffneten die Unbekannten das vorhandene Mobiliar bei ihrer Absuche. Mit Bargeld verließen die Täter die Wohnung wieder. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Kfz-Diebstahl,

Wiesbaden, Eltviller Straße, Montag, 09.12.2024, 20.15 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 6.30 Uhr

(mb)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte in Wiesbaden einen PKW. Die Geschädigte stellte den grünen Hyundai Santa Fe zwischen 20.15 Uhr und 6.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Eltviller Straße in Höhe der Hausnummer 23 ab. Die Diebe bemächtigten sich dem verschlossenen Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise und entfernten sich mit diesem unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen "WI-TH 542 " an dem Fahrzeug angebracht. Der Wert des Hyundai wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Identität des Täters geben können, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfall unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Saarstraße, Mittwoch, 11.12.2024, 0.40 Uhr

(mb)Am frühen Mittwochmorgen kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall aufgrund des vorangegangenen Konsums von Alkohol. Der 53-jährige Unfallverursacher befuhr gegen 0.40 Uhr die Saarstraße aus Fahrtrichtung Schierstein in Richtung Wiesbaden Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung Saarstraße/Sylter Straße fuhr der Fahrzeugführer gegen die dortige Verkehrsinsel und beschädigte hierdurch zwei Verkehrsschilder. Nach der Kollision kam der 53-Jährige anschließend zum Stehen, da durch den Verkehrsunfall unter anderem die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst wurden. Das Kfz, ein grauer BMW M 3 war demnach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ungefähr 21.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Bei einem durchgeführtem Atemalkoholtest wurde bei diesem allerdings ein Wert von über ein Promille bekannt. Nach den polizeilichen Folgemaßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

