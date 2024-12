Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Musikinstrumente gestohlen +++ Öffentliche Einrichtungen angegangen +++ Roller entwendet +++ Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Naurod, Feldbergblick, Freitag, 06.12.2024, 8 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 21.15 Uhr

(mb)In den vergangenen Tagen drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden ein und machten Beute.

Zwischen Freitag, 8 Uhr und Montag, 21.15 Uhr gelangten Unbekannte auf das Grundstück in der Straße "Feldbergblick" und machten sich im rückwärtigen Bereich an der Terrassentür zu schaffen. Nachdem diese gewaltsam geöffnet worden war, betraten die Täter das Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit einer schwarzen Jacke, Bargeld und Schmuck flüchteten die Kriminellen unerkannt.

In den Herbst- und Wintermonaten und der damit einhergehenden "dunklen Jahreszeit" sind die Rahmenbedingungen für Einbrecher besonders günstig. Sowohl reisende als auch ortsansässige Täter machen sich die früh einsetzende Dämmerung und Dunkelheit zu Nutze, um unbemerkt in Häuser, Wohnungen oder gewerbliche Objekte einzubrechen. Da die polizeiliche Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit gerade bei Einbrüchen oftmals an ihre Grenzen stößt, braucht die Polizei die Hilfe aller Bürgerinnen und Bürger. Denn: Wer genau hinhört, hinsieht und anschließend verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei mitteilt, kann einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer Straftat oder sogar zur Täterfestnahme leisten.

Wer in der Straße in dem Zeitraum verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Musikinstrumente gestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Rostocker Straße, Samstag, 07.12.2024, 18.40 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 6.30 Uhr

(mb)In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in einen Musikinstrumentengroßhandel in Wiesbaden ein und entwendeten mehrere Instrumente.

Zwischen Samstag, 18.40 Uhr und Montag, 6.30 Uhr stiegen die Täter über das Dach in eine gewerblich genutzte Lagerhalle ein. Mit Musikinstrumenten im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro entkamen die Diebe unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Ausmaßes des Diebesguts müssen die Täter für den Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben.

Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0 an die Kriminalpolizei in Wiesbaden.

3. Öffentliche Einrichtungen angegangen, Wiesbaden, Raabestraße und Geschwister-Scholl-Straße, Freitag, 06.12.2024, 16 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 6.30 Uhr

(mb)Über das Wochenende wurden in Wiesbaden eine Schule und ein Stadtteilzentrum von Einbrechern heimgesucht.

Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 6.30 Uhr beschädigten Unbekannte sowohl ein Seitenfenster des Haupteingangs als auch den Glaseinsatz einer Nebeneingangstür einer Schule in der Raabestraße. Da es den Tätern letztlich nicht gelang, hierüber in die Schule einzudringen, ließen sie von dem Objekt ab. Der Schaden wird auf circa 300 Euro beziffert.

In das Stadtteilzentrum in Klarenthal in der Geschwister-Scholl-Straße drangen unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen ein. Im Inneren beschädigten die Vandalen Mobiliar, Lampen, einen Lüfter und eine Tischtennisplatte. Zudem entleerten sie einen Feuerlöscher und entwendeten mehrere Gegenstände. Auf ungefähr 2.000 Euro wird derzeit der Sachschaden geschätzt.

Verdächtige Wahrnehmungen zu beiden Fällen können Sie dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 melden.

4. Roller entwendet,

Wiesbaden-Dotzheim, Rheintalstraße, Montag, 09.12.2024, 15 Uhr bis 15.45 Uhr

(mb)Unbekannte haben am Montagmittag in Wiesbaden einen Motorroller gestohlen.

Der Besitzer stellte das schwarze Kleinkraftrad der Marke "GT-Union" Typ "GT3" am Montagmittag um 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Rheintalstraße in Höhe der Hausnummer 10 ab. Als er nach 45 Minuten wieder zum Abstellort zurückkehrte, war der Roller spurlos verschwunden. Von den Tätern und dem Zweirad, das einen Wert von etwa 800 Euro hat, fehlen bislang jede Spur. Zum Zeitpunkt der Tat war das Versicherungskennzeichen "693 JAN" an dem Kleinkraftrad angebracht.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Verkehrsunfall im Berufsverkehr,

Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Frankfurt/Main, Dienstag, 10.12.2024, 7.44 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 66 bei Wiesbaden ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Dabei kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes Transporter die A66 in Richtung Frankfurt/Main. Zwischen den Anschlussstellen Erbenheim und Nordenstadt fuhr der Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden VW ID 7 auf, der wiederum mit einem VW Tiguan kollidierte. Während der Fahrer des VW leicht verletzt wurde, musste der 26-Jährige mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Im Berufsverkehr kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsstörungen. Der Verkehr staute sich in Richtung Frankfurt/Main auf über acht Kilometer bis zum Schiersteiner Kreuz. Auch auf der Gegenspur in Richtung Wiesbaden staute sich der Verkehr zeitweise auf zwei Kilometern, da "Neugierige" ihre Geschwindigkeit drosselten und so den Verkehr ausbremsten. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Sperrung konnte kurz nach 9 wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell