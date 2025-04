Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Graffitisprayer dank aufmerksamen Zeugen auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Dank zweier aufmerksamer Zeugen konnte am gestrigen Donnerstagabend in Kassel-Niederzwehren ein Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen werden. Die 15-Jährige aus Vellmar und der 18-Jährige aus Niedenstein waren gegen 20:40 Uhr gemeinsam über den Parkplatz eines Supermarktes im Töpfenhofweg gelaufen, als ihnen im Bereich der Anlieferung ein Mann auffiel, der eine Tür des Geschäfts mit Graffiti besprühte. Sofort gaben die beiden Zeugen dem Markleiter Bescheid und alarmierten anschließend über den Notruf die Polizei. Gleichzeitig folgten sie dem in Richtung "An der Kurhessenhalle" laufenden Täter mit einem gewissen Abstand und gaben der Polizei stetig den aktuellen Standort durch. Im weiteren Verlauf besprühte der Mann, der die Verfolgung der jungen Zeugen nicht bemerkte, ein Verkehrsschild und zwei Stromhäuschen, bevor er die Spraydose in einen Altglascontainer warf. Wenige Augenblicke später eilten die alarmierten Streifen des Polizeireviers Süd-West hinzu, sodass für den 30-Jährigen die Handschellen klickten. Bei dem Tatverdächtigen aus Kassel fanden die Beamten zwei Messer, die vorsorglich sichergestellt wurden. Insgesamt vier frische Graffitis mit Schriftzügen und Zahlenkombinationen stellten die Polizisten im Nahbereich fest, weshalb sich der 30 Jahre alte Festgenommene, der die Beamten für die polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten musste, nun wegen vierfacher Sachbeschädigung verantworten muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell