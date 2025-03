Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 27.02.2025 bis zum 16.03.2025 in einem Mehrfamilienhaus in der Ahornstraße in drei Kellerabteile ein. Die Täter drangen gewaltsam in die Kellerabteile ein und entwendeten alte Elektronik, Kinderspielzeug, Badarmaturen im Wert von ca. 140,- Euro. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 68131/2025).

