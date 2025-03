Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch in Prehlis

Gera (ots)

Prehlis: Unbekannte Täter hielten sich am vergangenen Freitag (14.03.2025) in Gera-Prehlis auf, sodass nun die Polizei ermittelt. Nach vorliegenden Informationen versuchten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen, was letztlich scheiterte. Die Tatzeit kann auf Freitag (14.03.2025), zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr eingegrenzt werden. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Geraer Polizei nun nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden. (Bezugsnummer 0067289/2025). (RK)

