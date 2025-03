LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung - Täter festgenommen

Greiz (ots) - Weida. Am Samstag, 15.03.2025 gegen 0:55 Uhr schlug ein 24-jähriger Deutscher in der Bergstraße in Weida den Glaseinsatz einer Haustür ein und gelangte später in den Hausflur des Gebäudes. Dort wurde er durch einen Hausbewohner bemerkt, welcher die Polizei informierte. Ein später beim Täter durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,79 Promille. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ...

mehr