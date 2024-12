Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Verkehrsunfall mit Verletzten und erheblichem Sachschaden.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (06.12.2024) um 12:50 Uhr ereignete sich auf der Kirchbergstraße in Langenholzhausen ein Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Hyundai-Fahrerin übersah beim Abbiegen von der B238 auf die Kirchbergstraße eine 58-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Varenholz unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen, während die 74-Jährige schwer verletzt wurde. Beide aus Kalletal stammenden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Kirchbergstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell