POL-WES: Schermbeck - Kinder werfen Knäuel aus Papier von der Brücke

Xanten (ots) - Am Donnerstag, den 14.11.2024 gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Xanten mit einem E-Scooter den Holzweg vom Erlenweg kommend in Fahrtrichtung Poststraße. Kurz vor der Einmündung Am Sandberg fuhr ein nachfolgender grauer Transporter auf den E-Scooter auf, so dass der 16-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Scooter ...

