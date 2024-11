Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Zeugen gesucht

Xanten (ots)

Am Donnerstag, den 14.11.2024 gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Xanten mit einem E-Scooter den Holzweg vom Erlenweg kommend in Fahrtrichtung Poststraße. Kurz vor der Einmündung Am Sandberg fuhr ein nachfolgender grauer Transporter auf den E-Scooter auf, so dass der 16-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Scooter entstand Sachschaden. Der Transporter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es handelte sich höchstwahrscheinlich um einen grauen Renault ( evt. Master ), Städtekennung WES- näheres nicht bekannt. Der Fahrzeugführer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, blonde, sehr kurze Haare, Stoppelbart, Brille mit schwarzem Gestell, schwarzer Pullover. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Xanten unter der Tel.-Nr: 02801-71420 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell