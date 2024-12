POL-LIP: Bad Salzuflen - Beim Einsteigen Schaden verursacht und abgehauen

Lippe (ots) - Am 06.12.2024, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Bad Salzuflen unter Nutzung des Blaulichts und des Einsatzhorns die Straße "Am Zubringer" (B239) in Richtung Herford. An der Kreuzung zu den Straßen Meerbrede und Buschortstraße befuhr das sich achtsam annähernde Einsatzfahrzeug die rechte Fahrspur, welche auch die Geradeausspur ist. Nach aktuellem Ermittlungsstand scherte ein ...

