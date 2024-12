Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diebesgut nach Einbruch mit Wert in sechsstelliger Höhe

Lippe (ots)

Am Nikolausabend, zwischen 18:30 Uhr und 21:45 Uhr, verließ ein Ehepaar das gemeinsame Einfamilienhaus in Detmold-Hiddesen. Bei ihrer Wiederkehr stellten sie ein offenes Bild der Verwüstung nach einem Einbruch fest. Es wurde unter anderem Schmuck mit einem Gesamtwert in sechsstelliger Höhe entwendet. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugen, die im Laufe des Abends verdächtige Feststellungen im Ortsteil Hiddesen und Umgebung hatten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231/6090 in Verbindung zu setzen.

