Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Unfall mit Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

Lippe (ots)

Am 06.12.2024, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Bad Salzuflen unter Nutzung des Blaulichts und des Einsatzhorns die Straße "Am Zubringer" (B239) in Richtung Herford.

An der Kreuzung zu den Straßen Meerbrede und Buschortstraße befuhr das sich achtsam annähernde Einsatzfahrzeug die rechte Fahrspur, welche auch die Geradeausspur ist. Nach aktuellem Ermittlungsstand scherte ein Toyota Yaris von der sich links daneben befindlichen Abbiegespur unvermittelt nach rechts auf die Geradeausspur aus und kollidierte mit dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Die 81-jährige Fahrerin sowie ihre beiden Beifahrerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer der Feuerwehr verblieb unverletzt.

