BPOL-FL: Handewitt - Schlangen, Lebensmittel und hochwertiges Werkzeug - Feststellungen der Bundespolizei bei Kontrollen an der Grenze

Die Flensburger Bundespolizei stellte am Wochenende bei Kontrollen im Grenzgebiet u.a. drei Schlangen in einem PKW, Lebensmittel wie Kaffee, Whisky und Schokolade im Wert von ca. 10000,- Euro sowie in einem Transporter, hochwertiges Werkzeug von Hilti und Makita im Wert von rund 10000,- Euro ohne Nachweise fest.

Bereits am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen norwegischen PKW an der BAB 7 Abfahrt Harrislee. Bei der Kontrolle des ordnungsgemäß ausgewiesenen Fahrers gab dieser zu verstehen, dass er für einen Freund Schlangen von Deutschland nach Schweden bringen sollte.

Bei der genaueren Inaugenscheinnahme entdeckten die Beamten zwei Diamantpython sowie eine rot/orangene Buschviper. Da der Mann keine notwendigen Herkunftsnachweise und Zuchtbelege vorlegen konnte und eine Buschviper nicht ohne Anmeldung und Genehmigung transportiert werden darf, wurden die ebenso unsachgemäß "verpackten" Tiere ans Tierheim übergeben. Dem Fahrer drohen Verfahren wegen Verstoßes gegen das Bundes- und Landesnaturschutzgesetz. Er musste seine Fahrt ohne Tiere fortsetzen.

Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Scandinavienpark einen rumänischer PKW mit Anhänger. In dem Gespann fanden die Beamten 22 Säcke, voll mit je 1 KG Kaffeetüten. Dazu 20 Kartons voll mit Schokolade, Spirituosen, Nahrungsergänzungsmittel, Parmesankäse sowie Macadamianüssen. Bei allen Sachen handelte es sich um originalverpackte Neuware. Da die drei Insassen, die angaben die Sachen erworben zu haben um sie nach Rumänien zu bringen, keine Kaufbelege/Eigentumnachweise vorlegen konnten, wurden sämtliche Gegenstände im Wert von ca. 10000,- Euro präventiv sichergestellt und bis zum Erbringen der notwendigen Nachweise durch die Bundespolizei verwahrt.

Nur gut drei Stunden später hatten Bundespolizisten wieder den richtigen Riecher. Hier geriet ein abgedunkelter, rumänischer VW Golf Kombi in den Focus der Beamten. Im Fahrzeug fanden sie dann auch verpackt in Müllsäcken hochwertiges Werkzeug der Marken Hilti, Makita und Milwaukee. Auch hier konnten die "Transporteure" keine Belege vom Erwerb bzw. Eigentumnachweise vorlegen. Die Gegenstände im Wert von rund 10000,- Euro wurden ebenfalls sichergestellt.

Jetzt wird durch die Ermittler der Bundespolizei über die dänischen Behörden abgeklärt, ob die Gegenstände von Diebstählen aus Dänemark oder Skandinavien stammen könnten.

