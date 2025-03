Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizei verhaftet zwei international gesuchte Männer nach der Einreise aus Dänemark

Flensburg (ots)

Bereits am Sonntagmorgen (02.03.25) um 08.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Dänemark kommenden, schwedischen Golf Plus auf der BAB 7. Der Fahrer konnte lediglich ein Bild seines syrischen Reisepasses auf seinem Smartphone vorweisen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 45-jährige Mann von den schwedischen Behörden zwecks Auslieferung mit europäischen Haftbefehl wegen Kindesentziehung gesucht wurde. Auch nach zwei Kindern wurde gefahndet, diese waren allerdings nicht in seiner Begleitung. Der Golf war ebenfalls zur Sicherstellung ausgeschrieben.

Der Mann wurde durch die Bundespolizisten verhaftet und nach Vorführung vor einem Haftrichter in die JVA eingeliefert.

Am Montagabend (03.03.25) gegen 22.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten den Einreisezug IC 5767 nach der Einreise aus Dänemark im Flensburger Bahnhof. Dabei überprüften die Beamten u.a. auch die Personalien eines 21-jährigen Schweden. Auch hier meldete das System einen internationalen Fahndungstreffer.

Der Mann wurde ebenfalls von den schwedischen Behörden zwecks Auslieferung mit europäischem Haftbefehl gesucht. Er hatte bereits 2023 einen bewaffneten Raubüberfall, Diebstahl sowie Vergehen gegen das Waffengesetz begangen.

Jetzt wurde er nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Auch dieser entschied die Einlieferung in die JVA.

Derzeit prüft die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig, ob in beiden Fällen die Voraussetzungen für die Auslieferung nach Schweden vorliegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell