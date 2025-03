Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Außenspiegel abgetreten

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Sachbeschädiger trieben in der Zeit vom 15.03.2025, 18:30 Uhr bis 16.03.2025, 07:30 Uhr ihr Unwesen in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Sie traten in dieser Zeit gegen die Außenspiegel von einem dort abgestellten Pkw Opel und einem Pkw Ford derart, dass diese abbrachen. Die Altenburger Polizei ermittelt nun dazu und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 entgegen (Bezugsnummer 68029/2025).

