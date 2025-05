LPI-NDH: Aufkleber am Wahlkreisbüro - Mühlhausen

Gorsleben (ots) - Bereits am Mittwoch wurde durch die Landespolizeiinspektion Nordhausen in Gorsleben eine Geschwindigkeitsmessstelle betrieben. Etwa jeder fünfte der 200 Verkehrsteilnehmer war an der Kontrollstelle zu schnell unterwegs. Der Schnellste von ihnen, ein Volkswagenfahrer aus dem Landkreis Sömmerda der mit 88 km/h festgestellt wurde, kehrte an die ...

mehr