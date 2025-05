Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Langensalza (ots)

Am Freitag ereignete sich in Bad Langensalza ein Verkehrsunfall, der zwei Verletzte zur Folge hatte. Ein Autofahrer beabsichtigte am Vormittag vom Gelände einer Tankstelle auf die Sondershäuser Straße zu fahren. Es kam zur Kollision mit einem Motorrad, dessen Fahrer auf der Sondershäuser Straße in Fahrtrichtung Merxleben unterwegs war. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

